Gündem Haber Giriş: 11 Haziran 2021 - 18:24 | 11 Haziran 2021 - 18:25

40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte aşılama takviminde son durum!

45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı. Sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı. Bu gelişme sonrası 40 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı merak konusu oldu. Peki, 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?