40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte aşılama takviminde son durum!
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı. Sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı. Bu gelişme sonrası 40 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı merak konusu oldu. Peki, 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
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40-45 yaş arası vatandaşlar için aşı takvimi merak konusu oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 45 yaş ve üzeri vatandaşlar da randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor. İşte, aşılama takviminde son durum...
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40 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?
Kovid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan takvim doğrultusunda tamamlanacak.
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50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek.
Son olarak dördüncü aşama kapsamında sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.
Kısa süre içinde 40 yaş üstü vatandaşlar için de aşıların başlayacağı tahmin ediliyor.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.