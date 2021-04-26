40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi!
55 yaş üzeri aşılama süreci Sağlık Bakanlığı aşılama takvimi programında devam ediyor. Toplumsal korumada önem arz eden koronavirüs aşılaması başarılı şekilde sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40 yaş üzeri aşılama programı ile ilgili bilgiler verdi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası " En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim." ifadesini kullandı. Milyonların merak ettiği 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? sorusuna yönelik Bakan Koca haziran ayını işaret etti. Bakan Koca 30-35 yaş grubu ile ilgili de bilgiler verdi. İşte, 40 yaş üstü aşı takvimi ile ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
40 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile şekillenmeye başladı. Ocak ayından beri devam eden aşılama sürecinde şu ana kadar 21.194.563 kişi aşı yaptırdı. İkinci toz aşı olan sayısı ise 7.963.349 olarak kaydedildi. 50 yaş üzeri vatandaşlar ise nisan ayı itibari ile aşılamalarına başladı. Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üzeri ile ilgili yaptığı açıklamada, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi. Sağlık Bakanlığı aşı programına göre, aşılamanın üçüncü safhasında 40-49 yaşındakiler aşılacak. Bu grubu 30-39 yaş takip edecek.
2
40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Koca şunları söyledi;
Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.
3
SAĞLIK BAKANLIĞI AŞILAMA TAKVİMİ
İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:
"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."
4
Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.
Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
5
Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.