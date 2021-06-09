40 yaş ne zaman aşı olacak? 40 yaş üzeri aşı tarihi belli oldu! Bakan Koca'dan flaş açıklama

YERLİ AŞIDA SON DURUM Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi.



Aşıların belirli süreyle bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam ediyor.Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın 3. doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşacağız.



Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşının hangi usüllerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz. Umarım artık Sağlık Bakanlığı'nı daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız.