40 yaş ne zaman aşı olacak? 40 yaş üzeri aşı tarihi belli oldu! Bakan Koca'dan flaş açıklama
40 yaş ne zaman aşı olacak sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile yanıt buldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından aşılama takvimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, 40 yaş üzeri vatandaşların aşılama programına dahil edileceğini bildirdi. Kritik yaş gruplarından olan 40 yaş üzeri vatandaşlar, koronavirüs aşı randevularını MHRS, e Nabız ve telefon ile alabilecekler. Milyonların beklediği haberin ardından vatandaşların gözü 40 yaş üzeri aşı takvimi tarihine çevrildi. Peki, 40 yaş ne zaman aşı olacak? İşte, 40 yaş üzeri aşı tarihinin detayları.
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40 yaş üzeri aşı tarihi netleşti. Aşılama sürecine hız veren Türkiye, 40 yaş üzeri vatandaşların aşılama sürecine başlıyor. 10 Haziran'da 45 yaş üzeri için aşı sürecinin başlayacağını bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftaya pazartesi gününden itibaren 40 yaş üzerinin aşı yaptıracaklarını duyurdu. Koca, "Gelecek pazartesi ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak. İkincisi, kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim." dedi. Sağlık Bakanlığı müzisyenler ve dizi prodüksiyon ekiplerinin de aşılamalarına başlanacağını hafta ortasında bildirmişti.
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40 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca şunları söyledi;
Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak. İkincisi, kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim.
Üçüncüsü ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor.
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AŞI SEFERBERLİĞİNDE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada her gün yeni bir meslek ve yaş grubunun aşılama seferberliğine dahil edileceğini duyurmuştu.
Bakan Koca dün yaptığı ilk açıklamada müzisyenlerin, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugün itibarıyla aşı olmaya başlayacağını belirtmişti.
Sonraki mesajında da öğretim üyeleri ve üniversite personelinin bugünden başlamak üzere aşı yaptırabileceğini duyurmuştu.
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YERLİ AŞIDA SON DURUM
Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi.
Aşıların belirli süreyle bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam ediyor.Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın 3. doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşacağız.
Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşının hangi usüllerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz. Umarım artık Sağlık Bakanlığı'nı daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız.
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Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü iple çekiyorum.
Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye, güçlü bir devlettir. Bu güce güvenin.