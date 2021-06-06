Gündem Özlem YURTÇU KARABULUT, Buğra BENLİOĞLU / İstanbul-Tekirdağ (DHA) Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 13:41 | 06 Haziran 2021 - 13:41

40 günde mucize kurtuluş! Gözyaşlarını tutamadı…

İsminaz Kılıçarslan (30), 37 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı. 19 Mart’ta bebeği sezaryenle alındı ve onu koklayamadan özel bir hastanede yoğun bakıma yatırıldı. Durumu ağırlaşınca Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi, entübe edildi. 40 gün süren ECMO mücadelesinden zaferle çıkan savaşçı anne, bebeği Kumsal ile ilk kez 2,5 ay sonra tanıştı. Taburcu olup yola çıkacağı anı sabırsızlıkla beklerken yaşadıklarını DHA ile paylaşan İsminaz Kılıçarslan, “Öldüm ve yeniden doğdum diyerek” duygularını anlattı.