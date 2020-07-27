4 yıllık sözel bölümler taban puanları 2020! ÖSYM 4 yıllık sözel bölümler başarı sıralaması!
4 yıllık sözel bölümler, YKS sonuçları ile birlikte pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Sınav sonucuna göre elde ettikleri başarı sıralaması ile birlikte 4 yıllık sözel bölümler hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, tercih robotu bilgilerinden faydalanıyor. Peki, öğretmenlik gibi pek çok alanın bulunduğu 4 yıllık sözel bölümler arasında neler var ve taban puanları neler? İşte, ÖSYM'nin 4 yıllık sözel bölümler başarı sıralaması hakkında detaylı bilgiler
4 yılık sözel bölümler taban puanları ve kontenjan bilgileri, başarı sıralamaları ile birlikte gündemde yer almaya başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sözel bölümden sınava giren öğrencilerin merakla araştırdığı konular arasında yer alan sözel puanla alan 4 yıllık bölümler, tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntülenebilecek. İşte, sözel puanla alan 4 yıllık bölümler listesi
SÖZEL PUANLA ALAN 4 YILLIK LİSELER
Sözel puanı ile alan 4 yıllık liselere ulaşmak için ilk olarak aşağıdaki linke tıklayın.
Link açıldıktan sonra Tablo 4 hızlı tercih kılavuzuna tıklayın.
Karşınıza çıkan ekranın arama bölümüne "SÖZ" yazın. Bu şekilde 4 yıllık tüm sözel bölümler listelenecektir.
Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre sözel puanla alan 4 yıllık liseleri yukarıdan aşağıya listeleyebilirsiniz.
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZEL BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE ALAN İLK 10 ÜNİVERSİTE
Istanbul 29 Mayis Ü. Ilahiyat Burslu 110- 508.947 Koç Ü. Tarih Burslu 265- 491.591 Koç Ü. Medya ve Görsel Sanatlar Burslu 487- 478.039 Yeditepe Ü. Tarih Burslu 491- 477.991 Beykent Ü. Türk Dili ve Edebiyati Burslu 497- 477.625 Beykent Ü. Yeni Medya Burslu 547- 475.814 Koç Ü. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Burslu 553- 475.689 Bogaziçi Ü. Tarih Ücretsiz 669- 471.05 Yeditepe Ü. Gazetecilik Burslu 733- 469.03 Özyegin Ü. Gastronomi ve Mutfak Sanatlari (YO) Burslu 868- 465.042
|Istanbul 29 Mayis Ü.
|Ilahiyat
|Burslu
|110-
|508.947
|Koç Ü.
|Tarih
|Burslu
|265-
|491.591
|Koç Ü.
|Medya ve Görsel Sanatlar
|Burslu
|487-
|478.039
|Yeditepe Ü.
|Tarih
|Burslu
|491-
|477.991
|Beykent Ü.
|Türk Dili ve Edebiyati
|Burslu
|497-
|477.625
|Beykent Ü.
|Yeni Medya
|Burslu
|547-
|475.814
|Koç Ü.
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
|Burslu
|553-
|475.689
|Bogaziçi Ü.
|Tarih
|Ücretsiz
|669-
|471.05
|Yeditepe Ü.
|Gazetecilik
|Burslu
|733-
|469.03
|Özyegin Ü.
|Gastronomi ve Mutfak Sanatlari (YO)
|Burslu
|868-
|465.042