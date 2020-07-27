4 yıllık sağlık bölümleri taban puanları 2020! 4 yıllık sağlık bölümleri başarı sıralamaları kaç?
4 yıllık sağlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları, kariyerini sağlık alanında sürdürmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 4 yıllık sağlık bölümleri içerisinde yer alan branşlarda eğitim görmek isteyen adaylar, internet üzerinden puan araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 4 yıllık sağlık bölümleri başarı sıralamaları kaçtan başlıyor ve hangi aralıklarda yer alıyor. İşte, YKS 2020 tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntülenebilen 4 yıllık sağlık bölümler taban puanları ve başarı sıralamaları 2020 ekranı
4 yıllık sağlık bölümleri, 2020 YKS sonuçları sonrasında tercih kılavuzu aracılığıyla sorgulanmaya başlandı. Hürriyet'in özel olarak hazırladığı tercih robotu aracılığıyla 4 yıllık sağlık bölümleri için taban puanlar, başarı sıralaması gibi bilgileri kolayca öğrenebilecek olan adaylar, tercihleri için basit adımlar kullanarak fikir sahibi olabilecek. İşte, 4 yıllık sağlık bölümleri başarı sıralaması ve taban puanları hakkında detaylı bilgiler
4 YILLIK SAĞLIK BÖLÜMLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
4 yıllık sağlık bölümlerine ulaşmak için ilk olarak aşağıdaki linke tıklayın.
Link açıldıktan sonra Tablo 4 hızlı tercih kılavuzuna tıklayın.
Karşınıza çıkan ekranın arama bölümüne "Sağlık" yazın. Bu şekilde 4 yıllık tüm sağlık bölümleri listelenecektir.
Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre 4 yıllık sağlık bölümlerini yukarıdan aşağıya listeleyebilirsiniz.
Bu bölümler tamamen sağlık bilimleri fakültesi altında yer almaktadır. Hemşirelik gibi bölümleri ayrıca aramanız gerekmektedir. 4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK (EA) BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Ü. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 34712- 442.63 Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Ü. Beslenme ve Diyetetik SAY 34839- 442.454 Istanbul Medipol Ü. Dil ve Konusma Terapisi SAY 39095- 435.759 Hacettepe Ü. Dil ve Konusma Terapisi SAY 39317- 435.426 Yeditepe Ü. Beslenme ve Diyetetik SAY 40759- 433.255 Istanbul Medipol Ü. Dil ve Konusma Terapisi SAY 42143- 431.221 Anadolu Ü. Dil ve Konusma Terapisi SAY 43041- 429.908 Bahçesehir Ü. Beslenme ve Diyetetik SAY 43194- 429.684 Üsküdar Ü. Dil ve Konusma Terapisi SAY 47058- 423.999 Istanbul Medipol Ü. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 48696- 421.6
|Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Ü.
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|34712-
|442.63
|Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Ü.
|Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|34839-
|442.454
|Istanbul Medipol Ü.
|Dil ve Konusma Terapisi
|SAY
|39095-
|435.759
|Hacettepe Ü.
|Dil ve Konusma Terapisi
|SAY
|39317-
|435.426
|Yeditepe Ü.
|Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|40759-
|433.255
|Istanbul Medipol Ü.
|Dil ve Konusma Terapisi
|SAY
|42143-
|431.221
|Anadolu Ü.
|Dil ve Konusma Terapisi
|SAY
|43041-
|429.908
|Bahçesehir Ü.
|Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|43194-
|429.684
|Üsküdar Ü.
|Dil ve Konusma Terapisi
|SAY
|47058-
|423.999
|Istanbul Medipol Ü.
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|48696-
|421.6