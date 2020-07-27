MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 yıllık sağlık bölümleri taban puanları 2020! 4 yıllık sağlık bölümleri başarı sıralamaları kaç?
GeriGündem 4 yıllık sağlık bölümleri taban puanları 2020! 4 yıllık sağlık bölümleri başarı sıralamaları kaç?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 15:11,

4 yıllık sağlık bölümleri taban puanları 2020! 4 yıllık sağlık bölümleri başarı sıralamaları kaç?

4 yıllık sağlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları, kariyerini sağlık alanında sürdürmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 4 yıllık sağlık bölümleri içerisinde yer alan branşlarda eğitim görmek isteyen adaylar, internet üzerinden puan araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 4 yıllık sağlık bölümleri başarı sıralamaları kaçtan başlıyor ve hangi aralıklarda yer alıyor. İşte, YKS 2020 tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntülenebilen 4 yıllık sağlık bölümler taban puanları ve başarı sıralamaları 2020 ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

4 yıllık sağlık bölümleri, 2020 YKS sonuçları sonrasında tercih kılavuzu aracılığıyla sorgulanmaya başlandı. Hürriyet'in özel olarak hazırladığı tercih robotu aracılığıyla 4 yıllık sağlık bölümleri için taban puanlar, başarı sıralaması gibi bilgileri kolayca öğrenebilecek olan adaylar, tercihleri için basit adımlar kullanarak fikir sahibi olabilecek. İşte, 4 yıllık sağlık bölümleri başarı sıralaması ve taban puanları hakkında detaylı bilgiler

4 YILLIK SAĞLIK BÖLÜMLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

4 yıllık sağlık bölümlerine ulaşmak için ilk olarak aşağıdaki linke tıklayın.

Link açıldıktan sonra Tablo 4 hızlı tercih kılavuzuna tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranın arama bölümüne "Sağlık" yazın. Bu şekilde 4 yıllık tüm sağlık bölümleri listelenecektir.

Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre 4 yıllık sağlık bölümlerini yukarıdan aşağıya listeleyebilirsiniz.

Bu bölümler tamamen sağlık bilimleri fakültesi altında yer almaktadır. Hemşirelik gibi bölümleri ayrıca aramanız gerekmektedir. 4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK (EA) BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2
Abone Olgoogle-news

 
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Ü.Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY34712-442.63
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Ü.Beslenme ve DiyetetikSAY34839-442.454
Istanbul Medipol Ü.Dil ve Konusma TerapisiSAY39095-435.759
Hacettepe Ü.Dil ve Konusma TerapisiSAY39317-435.426
Yeditepe Ü.Beslenme ve DiyetetikSAY40759-433.255
Istanbul Medipol Ü.Dil ve Konusma TerapisiSAY42143-431.221
Anadolu Ü.Dil ve Konusma TerapisiSAY43041-429.908
Bahçesehir Ü.Beslenme ve DiyetetikSAY43194-429.684
Üsküdar Ü.Dil ve Konusma TerapisiSAY47058-423.999
Istanbul Medipol Ü.Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY48696-421.6

3YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU
Abone Olgoogle-news

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

Adaylar, YKS tercih kılavuzunda yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan almaları halinde tercih edebilecek. yükseköğretim programlarını ise 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan almaları halinde yapabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi