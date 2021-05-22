4 yıllık aşk sürpriz bir şekilde bitmişti... Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
İlker’le düşman değiliz
Burçin Terzioğlu, önceki akşam Bebek’te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, eski aşkı İlker Kaleli ile yeniden barıştıkları haberlerine açıklık getirdi. Kaleli’nin birlikte rol aldıkları “Poyraz Karayel” dizisinin müziklerini yapan merhum Alpay Göktekin anısına sosyal medyada paylaştığı yazıyı beğenen Terzioğlu, “İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Bununla ilgili çok konuşmaya gerek yok” dedi. (Sayit DURMAZ)
2
Ayrılık yok
Aşkları iki yıl önce birlikte rol aldıkları “Kimse Bilmez” dizisinde başlayan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, Bebek’te görüntülendi.Geçtiğimiz ay sosyal medyada birlikte çekilen karelerini silen oyuncu çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Kaya ve Şanal muhabirlere “Mutluyuz” diyerek birlikte poz verdi. (Deniz BOY)
3
Yerde sohbet
Harun Tan önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Her sabah bisiklet sürerek spor yapan ünlü iş insanı daha sonra bir kafenin önünde dinlendi. Elinde kahvesiyle yere oturan Tan’a bir kadın arkadaşı da eşlik etti. (Deniz BOY)
4
2’nci oldu
Naz Elmas ve eşi Erol Özmandıracı 21. Göcek İlkbahar Yarışları’na katıldı. Ünlü çift, Faik Somer, Sacha Çilinger, Erol Akmert, Erdal Ergun, Ertan Nacaroğlu’nun aralarında olduğu Nefess Racing adlı takımlarıyla birlikte yarışı ikinci olarak tamamladı. Elmas, yorucu ve heyecanlı geçen bir yarışın sonunda ikinciliği kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
5
Hülya Avşar filtresini özleyeceğim
Kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Hülya Avşar, Tolga Güleç, Serkay Tütüncü gibi isimlerin yer aldığı “Masumiyet” dizisi final yapma kararı aldı. Oyuncular, yapımın final bölümünün setinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Tolga Güleç ise dizide yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar’ı işaret ederek esprili bir paylaşımda bulundu. Oyuncu yüzüne şeffaf bir kağıt tutarak altına, “En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi” notunu ekledi.
6
Kadınlar için çalışmaya devam
Almula Merter Churm, iş yaşamının tüm yoğunluğuna rağmen kadınlar için de çalışmaya devam ettiğini söyledi: “Kadınların hem özgürlüklerine hem de haklarına sahip çıkmaları için bugüne dek çok sayıda konferans ve kişisel dönüşüm eğitimleri verdim. Bu çalışmalarıma halen devam ediyorum. Tiyatro oyunlarımda ve kitaplarımda da kadınları merkeze alıyorum. Olduklarından çok daha iyi olabileceklerine inansınlar, her tökezlediklerinde bu düşünceyle yeniden ayağa kalksınlar istiyorum.”
7
Vermesinler o parayı
CCem Özer önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Üç yıldır Bodrum’da beach işleten Özer, Bodrum’daki astronomik fiyatlarla ilgili, “Mal sahipleri fırsatçılık yapıyor fiyatlar o yüzden yüksek. Anlamıyorum yani, bir lahmacun, bir ayrana dünyanın parasını vermesinler” diye konuştu. Özer, Bodrum’da işlettiği plajın lüks değil erişilebilir olduğunu söyledi: “İstanbul’dan kaçılıyor artık, hem maddi olarak hem de fiziki olarak yaşanacak halden çıktı. Caddebostan’dan buraya iki saatte geldik. Bir de ben Bodrum’un o moda yerlerinde değilim, Akyarlar Akçabük köyündeyim.”( Sayit DURMAZ)
8
Listeleri ‘gaz’ladı
Ragga Oktay, “Turbo Gaz” isimli yeni şarkısıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Söz ve müziği Ragga Oktay’a ait şarkının klip yönetmenliğini Mustafa Özen üstlendi. Albümün kapak fotoğrafları ise Güney Akçay tarafından çekildi.
9
Zeynodisco yayında
Son yıllarda yayınladığı solo ve düet teklilerle beğeni toplayan Zeynep Bastık, ilk albümü “Zeynodisco”yu çıkardı. “İçimde keşfettiğim tüm kadınlar Zeynodisco’da kendi şarkılarını söylüyor” diyen Bastık, “Sana Bayılıyorum” şarkısına çekilen yeni klibi de beğeniye sundu. Klipte şarkıcıya dünya starlarıyla çalışan dansçılar eşlik etti.