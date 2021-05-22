4 yıllık aşk sürpriz bir şekilde bitmişti... Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?

Kadınlar için çalışmaya devam Almula Merter Churm, iş yaşamının tüm yoğunluğuna rağmen kadınlar için de çalışmaya devam ettiğini söyledi: “Kadınların hem özgürlüklerine hem de haklarına sahip çıkmaları için bugüne dek çok sayıda konferans ve kişisel dönüşüm eğitimleri verdim. Bu çalışmalarıma halen devam ediyorum. Tiyatro oyunlarımda ve kitaplarımda da kadınları merkeze alıyorum. Olduklarından çok daha iyi olabileceklerine inansınlar, her tökezlediklerinde bu düşünceyle yeniden ayağa kalksınlar istiyorum.”