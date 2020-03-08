MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri4 yıllık aşk bitti... Zuhal Olcay ile Mazlum Çimen ayrıldı!
GeriMagazin 4 yıllık aşk bitti... Zuhal Olcay ile Mazlum Çimen ayrıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 08 Mart 2020 - 07:00, /

4 yıllık aşk bitti... Zuhal Olcay ile Mazlum Çimen ayrıldı!

Zuhal Olcay ve Mazlum Çimen, 4 yıllık birlikteliklerini noktaladı. Çift, şimdi müzik kariyerlerine odaklanmış durumda.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1EVLENME TEKLİFİNİ REDDETTİ

EVLENME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Zuhal Olcay ile Mazlum Çimen’in ilişkisi, 2016’da başladı. İlk zamanlar birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, daha sonra objektiflerle barıştı, davetlere katılmaya başladı.

2

2017’de Çimen’in Olcay’a iki kez evlenme teklif ettiği, ancak reddedildiği şeklinde haberler çıktı.

3AKŞAM YEMEĞİNDE SÖYLEDİ

AKŞAM YEMEĞİNDE SÖYLEDİ

Çift, 4 yılın sonunda ilişkiyi noktaladı. Olcay, bir akşam yemeği esnasında sevgilisine ayrılmak istediğini söyledi.

4

Ve ikili, yaklaşık 2 hafta önce sessiz sedasız yollarını ayırdı. Müzik kariyerine odaklanan Zuhal Olcay’ın şimdilerde kendisine yoğun bir konser takvimi hazırladığı söyleniyor.

5
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi