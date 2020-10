4 Türk, Kraliçe’nin ‘onur listesi’nde

2020 onur listesindekilerin dörtte üçü ‘topluluklarında gönüllü ya da ücretli bir şekilde yaptıkları sıra dışı işler’ nedeniyle ödüle layık görülürken, listede 740 kadın yer aldı. Onur listesine girenlere üç farklı kategoride ödül ve unvan veriliyor; ‘Medallist of the Order of British Empire’ (İngiliz Kraliyet Onur Nişanı Madalyası-BEM), ‘Member of the Order Of the British Empire’ (İngiliz Kraliyet Onur Nişanı-MBE) ve en yüksek derece olan ‘Officer of the Order of the British Empire’ (İngiliz Kraliyet Onur Nişanı Subayı-OBE).