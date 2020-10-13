4 Türk, Kraliçe’nin ‘onur listesi’nde

2020 onur listesindekilerin dörtte üçü ‘topluluklarında gönüllü ya da ücretli bir şekilde yaptıkları sıra dışı işler’ nedeniyle ödüle layık görülürken, listede 740 kadın yer aldı. Onur listesine girenlere üç farklı kategoride ödül ve unvan veriliyor; ‘Medallist of the Order of British Empire’ (İngiliz Kraliyet Onur Nişanı Madalyası-BEM), ‘Member of the Order Of the British Empire’ (İngiliz Kraliyet Onur Nişanı-MBE) ve en yüksek derece olan ‘Officer of the Order of the British Empire’ (İngiliz Kraliyet Onur Nişanı Subayı-OBE).
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Covid-19 kahramanı Mustafa Kemal Köksal (BEM): Koronavirüs salgını sırasında topluma yaptığı hizmetlerle İngiliz Kraliyet Onur Nişanı madalyasına layık görüldü. 63 yaşındaki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gönüllüsü, otobüs denetçiliği görevini yapamadığı süre (iki aydan fazla) içinde her gün en az bir gönüllü görevini yerine getirdi.
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York şehrindeki hasta ve ihtiyaç sahiplerine alışveriş yapmak, ilaçlarını almak için toplam 80’den fazla yolculuk yaptı. Samsun doğumlu Mustafa Kemal Köksal, 1980 yılında İngiltere’ye geldi. 5 çocuk ve bir torun sahibi.
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İngiltere Türk İzcilik Birliği Başkanı Celal İzcibayar (BEM): Özellikle ‘İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumundaki izciliğe katkıları’ nedeniyle İngiliz Kraliyet Onur Nişanı Madalyası’na layık görüldü. Haziran ayında 80 yaşına giren tecrübeli izci lideri, neredeyse tüm hayatı boyunca izcilikle uğraştı.
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Aslen Mağusa yakınlarındaki Vadilli köyünden olan İzcibayar, daha 8 yaşındayken Kıbrıs’ın İngiliz işgali altında olduğu dönemde bir izci topluluğuna katıldı. 1984’te izcilik hareketinin doğum yeri olan İngiltere’ye gelen İzcibayar, hemen bir Türk İzci grubunu kurdu. İzcibayar, 90’lı yıllarının sonunda soyadına ‘İzci’ kelimesini ekletti.
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Ayşe Funda Veli (MBE): Listeye girip, İngiliz Kraliyet Onur Nişanı’nı alan bir diğer Kıbrıslı Türk de, eski ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in dört yıl boyunca kişisel asistanlığını yapan Ayşe Funda Veli oldu. Veli, Corbyn’in tüm randevularını, toplantılarını, politik katılımlarını düzenliyordu. Ayrıca, Corbyn’in günlük brifinglerini hazırlamak ve tüm seyahat düzenlemelerini yapmakla sorumluydu.
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Moda tasarımcısı Erdem Moralıoğlu (MBE): Modaya sektörüne katkılarından dolayı İngiliz Kraliyet Onur Nişanı’na layık görülen Moralıoğlu babası Türk annesi İngiliz. Moralıoğlu, ünlülerin ve kraliyet ailesinin de gözdesi olan Erdem markasının kurucusu. 2005’te başlayan Erdem markası, şu anda 170’ten fazla prestijli mağazada satılıyor.