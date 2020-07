4 Temmuz Corona Virüs Türkiye tablosunda son durum: Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka ve ölüm sayısı Covid 19 haritası

İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



Son dönemde 5 ilin günlük koronavirüs vaka sayılarında ciddi artış olduğunu söyleyen Çataklı, artan vakalar nedeniyle birtakım kararlar alındığını ve kararlardan birinin de her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olduğunu belirtti.



İsmail Çataklı, Ankara Valiliğince alınan 15 gün süreli toplantı ve gösteri yürüyüşü kısıtına ilişkin, "Alınan karar sadece baroların yapmak istediği gösteri ve yürüyüşle alakalı değil, 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Yani değişik kurumlar, kişiler tarafından yapılacak her türlü etkinliği kapsıyor bu yasaklama kararı." diye konuştu.



OHAL Komisyonu başvuruların yüzde 85'ini sonuçlandırdı



Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 300 başvurudan 108 bin 200'ünü karara bağladı.



Komisyon 12 bin 200 başvuruyu kabul etti, bu kararlarla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, 60 dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının açılmasına hükmetti.



Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de çalışmalarını sürdüren komisyon, bu süre içinde ise 1000 kişinin mesleğe iade edilmesine hükmetti.