4 Temmuz Corona Virüs Türkiye tablosunda son durum: Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka ve ölüm sayısı Covid 19 haritası
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, dünya genelindeki vaka sayısı 11 milyonu geçerken, 526 bin kişi hayatını kaybetti, 6,2 milyon kişi ise iyileşti. Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 837 bin 726'ya ulaştı, can kaybı ise 131 bin 504'e yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 191 bini geçti.Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 496 bini aşarken, can kaybı 61 bin 884'e ulaştı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasa tasarısını, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı. Tüm dünyada bu gelişmeler olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Temmuz güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte, güncel Türkiye koronavirüs tablosu vaka ve ölüm sayısı...
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, dünya genelindeki vaka sayısı 11 milyonu geçerken, 526 bin kişi hayatını kaybetti, 6,2 milyon kişi ise iyileşti.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 837 bin 726'ya ulaştı, can kaybı ise 131 bin 504'e yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 191 bini geçti.
Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 496 bini aşarken, can kaybı 61 bin 884'e ulaştı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasa tasarısını, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e, vaka sayısı ise 284 bin 276'ya yükseldi. Ülkede, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada, Türkiye dahil 56 ülkeye muafiyet getirildi.
Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 893'e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 203 bin 311'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 77 bin 60'a yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını bugün 28 bin 385 olarak güncelledi. Salgından dolayı ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösterilen ülkede, hükümet 50 milyar avroluk destek paketi açıkladı.
Hollanda'da salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde 11 Mart'tan itibaren toplu ibadetlere ara verilen camilerde, normalleşme adımları çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın satışına izin verildiğini açıkladı.
Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 667 bin 883'e, ölü sayısı 9 bin 859'a yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 437 bin 893'e çıktı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" dedi.
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İkinci dalga etkisine giren İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez bini aşarken, Tel Aviv yönetimi, virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halka salgın ile mücadelede "maksimum dikkatli olunması" çağrısı yaptı.
Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen vakalar nedeniyle ikinci kez ertelendi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulaması başladı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hindistan'da Kovid-19'a karşı geliştirilen ikinci aşı adayına, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay verildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında görülen vakaların bir haftada yüzde 28 artış gösterdiğini açıkladı.
Batı Afrika ülkesi Gana'da, salgının önlenmesi için 794 mahkuma af çıkarıldı.
Diğer bir Batı Afrika ülkesi olan Gambiya'da ise salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir hafta daha uzatıldı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 9 oyuncuda daha Kovid-19 tespit edildi.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün, hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Toto Wolff, bu yıl salgın nedeniyle Amerika kıtasındaki bazı yarışların iptal edilebileceğini söyledi.
Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un Kovid-19'a yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 203 bin 456, toplam can kaybının 5 bin 186 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 141 test yapıldı, 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1313 kişi iyileşti.
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Toplam test sayısı 3 milyon 535 bin 818, vaka sayısı 203 bin 456, vefat sayısı 5 bin 186 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1082, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 374, toplam iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 278 oldu.
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.
24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısının 1172'ye indiğini belirten Fahrettin Koca, "Virüsün yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan." ifadesini kullandı.
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Şartlar uygun olursa ders zili 31 Ağustos'ta çalacak
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, "Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos'ta başlamasını planladık." dedi.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takviminin, 81 ile gönderilen genelgeyle duyurulduğunu belirten Mete, "Telafi eğitimi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk "17'nci Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"nda konuştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "17'nci Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, "Salgın sürecinde gördük ki öğretmenlerimiz, bir toplumun zor zamanında meseleye nasıl sahip çıkılır, hiçbir çocuk geride kalmasın mücadelesi nasıl yapılır, bana 'Ziya öğretmen gözünüz arkada kalmasın' diyerek hep birlikte bir mücadeleyi verdiğimiz nasıl hissettirilir, bunu gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.
YÖK, Türk üniversitelerinin yurt dışında tanıtımı için ilk sanal fuar hazırlıklarını tamamladıYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için yükseköğretim tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarın 20-22 Temmuz'da düzenleneceğini bildirdi.
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İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Son dönemde 5 ilin günlük koronavirüs vaka sayılarında ciddi artış olduğunu söyleyen Çataklı, artan vakalar nedeniyle birtakım kararlar alındığını ve kararlardan birinin de her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olduğunu belirtti.
İsmail Çataklı, Ankara Valiliğince alınan 15 gün süreli toplantı ve gösteri yürüyüşü kısıtına ilişkin, "Alınan karar sadece baroların yapmak istediği gösteri ve yürüyüşle alakalı değil, 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Yani değişik kurumlar, kişiler tarafından yapılacak her türlü etkinliği kapsıyor bu yasaklama kararı." diye konuştu.
OHAL Komisyonu başvuruların yüzde 85'ini sonuçlandırdı
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 300 başvurudan 108 bin 200'ünü karara bağladı.
Komisyon 12 bin 200 başvuruyu kabul etti, bu kararlarla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, 60 dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının açılmasına hükmetti.
Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de çalışmalarını sürdüren komisyon, bu süre içinde ise 1000 kişinin mesleğe iade edilmesine hükmetti.
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Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 837 bin 726'ya ulaştı, can kaybı ise 131 bin 504'e yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 191 bini geçti.
Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 496 bini aşarken, can kaybı 61 bin 884'e ulaştı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasa tasarısını, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e, vaka sayısı ise 284 bin 276'ya yükseldi. Ülkede, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada, Türkiye dahil 56 ülkeye muafiyet getirildi.
Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 893'e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 203 bin 311'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 77 bin 60'a yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını bugün 28 bin 385 olarak güncelledi. Salgından dolayı ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösterilen ülkede, hükümet 50 milyar avroluk destek paketi açıkladı.
Hollanda'da salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde 11 Mart'tan itibaren toplu ibadetlere ara verilen camilerde, normalleşme adımları çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın satışına izin verildiğini açıkladı.
Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 667 bin 883'e, ölü sayısı 9 bin 859'a yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 437 bin 893'e çıktı.
İkinci dalga etkisine giren İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez bini aşarken, Tel Aviv yönetimi, virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halka salgın ile mücadelede "maksimum dikkatli olunması" çağrısı yaptı.
Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen vakalar nedeniyle ikinci kez ertelendi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulaması başladı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hindistan'da Kovid-19'a karşı geliştirilen ikinci aşı adayına, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay verildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında görülen vakaların bir haftada yüzde 28 artış gösterdiğini açıkladı.
Batı Afrika ülkesi Gana'da, salgının önlenmesi için 794 mahkuma af çıkarıldı.
9
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Diğer bir Batı Afrika ülkesi olan Gambiya'da ise salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir hafta daha uzatıldı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 9 oyuncuda daha Kovid-19 tespit edildi.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün, hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Toto Wolff, bu yıl salgın nedeniyle Amerika kıtasındaki bazı yarışların iptal edilebileceğini söyledi.
Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un Kovid-19'a yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, hayatını kaybetti.