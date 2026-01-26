×
Gündem Haberleri

4 metre kar yağdı! Ekipler yolu 2 günde açarak bölgeye ulaştı... 'Biz burada mahvolduk, onlar da bizim için mahvoldular'

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 14:53

Karla mücadele eden ekipler, Muş'ta mahsur kalan köylünün yardımına koştu. Ekipler, 4 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yolu açarak, besicinin hayvanlarını kurtardı. Mehmet Hadi Taş, "Ekipler, bizim için çok uğraştılar. Biz de burada mahvolduk, onlar da bizim için mahvoldular. İki gündür gece gündüz demeden yolu açıyorlar. Kar çok olduğu için biz de bir türlü gidemiyorduk. Üç gündür yemim bitmişti. Hayvanlarım aç kalmasın, ölmesinler diye kalan yemi azar azar veriyordum" dedi.