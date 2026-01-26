4 metre kar yağdı! Ekipler yolu 2 günde açarak bölgeye ulaştı... 'Biz burada mahvolduk, onlar da bizim için mahvoldular'

Mehmet Hadi Taş ise günlerce kar yağdığını ve mahsur kaldığını belirterek, "3-4 gündür hayvanlarımın yemi bitmişti. Muş İl Özel İdaresi geldi, yolumu açtı. Allah razı olsun. Bugün saat geç olduğu için yarın sabah inşallah erken saatte hayvanlarımı kara yolunda pikaplara yükleyip Diyarbakır'a götüreceğim. Ekipler, bizim için çok uğraştılar. Biz de burada mahvolduk, onlar da bizim için mahvoldular. İki gündür gece gündüz demeden yolu açıyorlar. Kar çok olduğu için biz de bir türlü gidemiyorduk. İl Özel İdaresi geldi, bizim yolumuzu açtı. Üç gündür yemim bitmişti. Hayvanlarım aç kalmasın, ölmesinler diye kalan yemi azar azar veriyordum. Zor bir durum, yapılacak bir şeyimiz yok artık. Biz de sıkıntı yaşıyoruz ama ne yapalım? Bu sene kar çok oldu, bereketli oldu. Biz de istemezdik böyle olmasını ama oldu" şeklinde konuştu.