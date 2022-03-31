4 kişi vahşice katledilmişti! Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş

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Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, öldürülen dede Mehmet Güner'in emekli maaşını çektiği banka kartının üzerinde olmadığı tespit edildi. Olay gecesi alınan banka kartı ile işlem yapıldığı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki banka şubesinden emekli maaşının çekildiği belirlendi. Ayrıca evdeki 30 bin liranın da çalındığı tespit edildi.