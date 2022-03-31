4 kişi vahşice katledilmişti! Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş

Öldürülen dede Mehmet Güner (solda başta), (Sağ başta öldürülen Filiz Güner ve eşi Mehmet Güner yanında)
Öldürülen Anıl Güner
Öldürülen dede Mehmet Güner
Cinayet şüphelisi Berk Erdoğan
Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, öldürülen dede Mehmet Güner'in emekli maaşını çektiği banka kartının üzerinde olmadığı tespit edildi. Olay gecesi alınan banka kartı ile işlem yapıldığı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki banka şubesinden emekli maaşının çekildiği belirlendi. Ayrıca evdeki 30 bin liranın da çalındığı tespit edildi.