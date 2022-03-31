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4 kişi vahşice katledilmişti! Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş

#Edirne#Aile Katliamı #Cinayet

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 kişilik ailenin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aynı köyde yaşayan Berk Erdoğan (25), tutuklandı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını söyleyen Erdoğan'ın, katliamın yapıldığı evde, Anıl Güner ile arbede sırasında düşen takma dişi bulunurken, ayakkabı izleri de tespit edildi. Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, öldürülen dede Mehmet Güner'in emekli maaşını çektiği banka kartının üzerinde olmadığı tespit edildi. Olay gecesi alınan banka kartı ile işlem yapıldığı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki banka şubesinden emekli maaşının çekildiği belirlendi. Ayrıca evdeki 30 bin liranın da çalındığı tespit edildi.

1/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
2/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş

Öldürülen dede Mehmet Güner (solda başta), (Sağ başta öldürülen Filiz Güner ve eşi Mehmet Güner yanında)

3/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş

Öldürülen Anıl Güner

4/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş

Öldürülen dede Mehmet Güner

5/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş

Cinayet şüphelisi Berk Erdoğan

6/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
7/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
8/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
9/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
10/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
11/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
12/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
13/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
14/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
15/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
16/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
17/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş
18/184 kişi vahşice katledilmişti Dedenin kartı ile maaşı çekilmiş

Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, öldürülen dede Mehmet Güner'in emekli maaşını çektiği banka kartının üzerinde olmadığı tespit edildi. Olay gecesi alınan banka kartı ile işlem yapıldığı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki banka şubesinden emekli maaşının çekildiği belirlendi. Ayrıca evdeki 30 bin liranın da çalındığı tespit edildi.

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#Edirne#Aile Katliamı #Cinayet