4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’de bu hafta neler var?
A101 markete her hafta perşembe günleri yeni ürünler geliyor. A101’e bugün neler geldi sorusu yayınlanan broşür ile yanıt buldu. 4 Haziran 2020 A101 kataloğu içerisinde 64 GB smart usb bellek 44,95 TL, 32 GB smart usb bellek 29,95 TL, SNF 4500 A+ no-frost buzdolabı 1.999 TL, büro tipi buzdolabı 579 TL, banyo klozet takımı 24,95 TL, Türk kahvesi makinesi 269 TL, tost makinesi 199 TL, AR4069 dik süpürge 169 TL fiyatı ile bulunuyor.
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4 Haziran 2020 A101 aktüel ürünler katlaoğu araştırılıyor. A101’e bugün gelen ürünler arasında yine birçok farklı çeşit bulunuyor. 4 Haziran’da satışa çıkarılan ürünler arasında Türk kahvesi makinesi 269 TL, tost makinesi 199 TL, AR4069 dik süpürge 169 TL, pizza tabağı 14,50 TL, kızartma tenceresi 34,95 TL, mantar kapaklı yağlık sirkelik 9,95 TL, yağ sıçratmaz 8,50 TL, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL, 3’lü erzak kabı 11,95 TL 4’lü kare/dikdörtgen saklama kabı 12,95 TL fiyatı ile yer alıyor.