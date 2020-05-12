4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi günler var? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var sorusu, 9 ilde daha seyahat yasağının kaldırılmasının ardından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında, normalleşme süreci adım adım hayata geçirildi. Bu kapsamda iller arası seyahat yasağı, 7 ilin ardından 9 ilde daha kaldırıldı. İller arası giriş çıkış yasağının kaldırılması ve sokağa çıkma yasağının 4 gün olması bazı vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Peki, 4 günlük sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte, sokağa çıkma yasağı olan iller ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlayacağı tarih...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada corona virüsü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının 4 gün daha uygulanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı, bazı illerde de seyahat yolculuk yasağının kaldırıldığını duyurdu. Açıklama sonrası sokağa çıkma yasağının hangi illerde uygulanacağına gözler çevrildi. Adana,Trabzon, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Diyarbakır valilikleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı.
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.
Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDECEK?
Seyahat kısıtlaması kaldırılan iller, ilk etapta Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olarak ilk etapta açıklanmıştı. Son açıklamaya göre ise, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'da kısıtlama kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Adana,Trabzon, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Diyarbakır valilikleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI
1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.
2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.
Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.
Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.