4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman? 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla ilgili detaylar araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sokağa çıkma yasağının 4 gün olup olmayacağı 24 büyükşehirdeki vatandaşların gündeminde de alıyor. Daha önce 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi bayramlarında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmıştı. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yaptı. Peki, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman? 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, detaylar.
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19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili yapılan açıklama araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının süreleri uzatıldı. Peki 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık ediyor. İşte konu ile ilgili detaylar…
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19 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık etti. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "16, 17, 18, 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" dedi.
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19 MAYIS NE BAYRAMIDIR?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’dır. Bu önemli bayram 2020 yılında salı gününe denk geliyor.