4 günlük sokağa çıkma yasağı için tarih yaklaşıyor: Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasına yönelik denetimler yoğunlaştırılacak "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasına yönelik olarak otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek.Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlardaki müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek. Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacak ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.