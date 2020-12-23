4 gün yasak ne zaman? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile çerçevelendi
Koronavirüs yayılım hızının önüne geçmek amacıyla yılbaşı itibariyle 4 gün yasak uygulanacağını geçtiğimiz haftalarda duyuran İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili detayları genelge ile duyurdu. 4 gün yasak sürecinde kimlerin muaf tutulacağını ve yılbaşı sürecini de içerisinde barındıran kısıtlamanın detaylarını duyuran İçişleri Bakanlığı, bazı işletmelerin bu yasaktan muaf olacağını açıkladı. İşte, yılbaşı sokağa çıkma yasağı ve 4 gün yasak hakkında detaylı bilgiler
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Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ve 4 gün yasak süreci hakkında detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile resmen duyuruldu. Buna göre toplam 4 gün sürecek olan yasaklar kapsamında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen işletmeler açık bulunacak. İşte, yılbaşı dolayısıyla 4 gün yasak süreci hakkında detaylı bilgiler
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YILBAŞINDA 4 GÜN YASAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
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Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki iş yerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.
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Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak.Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.