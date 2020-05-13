4.faz sosyal yardım ne zaman? 4. faz pandemi sosyal yardım başvurusu olacak mı?
Pandemi sosyal yardım başvurusu ile süreçte maddi destek almak isteyen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Ödemelere başlandığı duyurusunun ardından pek çok kişi, 4. Faz sosyal yardım başvuru olacak mı sorusunu yöneltmeye başladı. Peki, 4. Faz sosyal yardım başvuru süreci ile ilgili bakanlığın herhangi bir açıklaması bulunuyor mu? İşte, 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için edilen bazı bilgiler
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kabul ettiği pandemi sosyal yardım başvurusu için vatandaşların araştırması devam ediyor. Hane başına 1000 TL yardım yapılan pandemi sosyal yardım sürecinin 1 ve 2.fazları yapılan başvuruların değerlendirilmesi üzerine tamamlanmış, 3. Faz için yeniden başvurular alınmaya başlanmıştı. Pandemi sosyal yardım 3.Faz başvurusu için de ödemeler başlayınca pek çok kişinin yönelttiği soru 4. Faz sosyal yardım ne zaman yapılacak şeklinde oldu. Peki, 4. Faz pandemi sosyal yardım başvurusu alınacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
4. FAZ PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yapmış olduğu açıklamalara göre 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulü devam ediyor. Bakan Selçuk’un yapmış olduğu bu açıklama çerçevesinde 4. Faz Pandemi sosyal yardım başvurusunun henüz gündemde olmadığı ve halihazırda başvuruların 3. Faz üzerinden alınması dolayısıyla buradan devam edeceği söylenebilir.
3. Faz için başvuru yapmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..
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1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek.
1000 lira sosyal yardım başvurusu için belirli aşamalara dikkat etmek gerekecek.
İlk olarak bilinmesi gereken konu; sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı evden 3 kişi de başvursa sadece bir kişi destekten faydalanabilecek.
1000 TL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL sosyal yardımın detaylarına değindi. İşte, o röportajdan detaylar;
"1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk’a sordum.
“1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak” dedi."
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Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi hatırıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. “Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu” karşılığını verdi. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş.
“Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük.”
Peki bunlar 1000 liralık yardımdan yararlanacaklar mı? “Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari’yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.”
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sözleri çok açık ama bırakın incelemeyi, bu tür başvurusu olanlar daha ben Bakan’ın makam odasından çıkmadan elenmişti bile. Dul ve yetim aylığından bağış yapan Fatma Nine’ye bakıp Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanların 1000 lira için başvuruda bulunmasını aklım almıyor. O para senin arabanı yıkatmaz ama bir garibanın evine girse yüzünü güldürür.
Yine de FAZ-3 yardımlarını geniş kapsamlı tutuyorlar. Bakan Selçuk istiyor ki ihtiyacı olan herkes yararlansın. Çünkü bu yardım, muhtaç olanlara ilaveten koronavirüs nedeniyle dönemsel olarak ihtiyaç sahibi haline gelenler için de düşünülmüş.