4.faz sosyal yardım ne zaman? 4. faz pandemi sosyal yardım başvurusu olacak mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kabul ettiği pandemi sosyal yardım başvurusu için vatandaşların araştırması devam ediyor. Hane başına 1000 TL yardım yapılan pandemi sosyal yardım sürecinin 1 ve 2.fazları yapılan başvuruların değerlendirilmesi üzerine tamamlanmış, 3. Faz için yeniden başvurular alınmaya başlanmıştı. Pandemi sosyal yardım 3.Faz başvurusu için de ödemeler başlayınca pek çok kişinin yönelttiği soru 4. Faz sosyal yardım ne zaman yapılacak şeklinde oldu. Peki, 4. Faz pandemi sosyal yardım başvurusu alınacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



4. FAZ PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yapmış olduğu açıklamalara göre 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulü devam ediyor. Bakan Selçuk’un yapmış olduğu bu açıklama çerçevesinde 4. Faz Pandemi sosyal yardım başvurusunun henüz gündemde olmadığı ve halihazırda başvuruların 3. Faz üzerinden alınması dolayısıyla buradan devam edeceği söylenebilir.



3. Faz için başvuru yapmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..