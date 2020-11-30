4 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market bu hafta da birçok yeni ürün gelecek. BİM 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde katı meyve sıkacağı 249 TL, karnıyarık tenceresi 79,90 TL, sahan 49,90 TL, 24 cm tava 79,90 TL, saç kesme makinesi 89,90 TL, burun kıl alma cihazı 24,90 TL, çift kişilik yatak örtüsü 79,90 TL, ortopedik yastık 29,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM bu hafta aktüel ürünlerinin tamamı