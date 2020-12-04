BİM 4 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
4 Aralık BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta yine çok çeşitli ürünler geldi. BİM markette bu hafta katı meyve sıkacağı 249 TL, karnıyarık tenceresi 79,90 TL, sahan 49,90 TL, 24 cm tava 79,90 TL, saç kesme makinesi 89,90 TL, burun kıl alma cihazı 24,90 TL, çift kişilik yatak örtüsü 79,90 TL, ortopedik yastık 29,90 TL fiyatı ile raflara eklendi. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı
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BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler her hafta salı ve cuma günleri raflara ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 4 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde 500 ml. meyve suyu haznesine, 500 ml posa haznesine sahip, 2 farklı hız ayarı bulunan katı meyve sıkacağı bulunuyor. Sıkacağın fiyatı ise 249 TL olarak açıklandı. Ayrıca markete bu hafta fincanlı filtre kahve makinesi 159 TL fiyatı ile geldi.