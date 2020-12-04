BİM 4 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler her hafta salı ve cuma günleri raflara ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 4 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde 500 ml. meyve suyu haznesine, 500 ml posa haznesine sahip, 2 farklı hız ayarı bulunan katı meyve sıkacağı bulunuyor. Sıkacağın fiyatı ise 249 TL olarak açıklandı. Ayrıca markete bu hafta fincanlı filtre kahve makinesi 159 TL fiyatı ile geldi.