4.5 km’lik ‘Barış Yürüyüşü’

Köln Karnavalı Komitesi, karnavalın son günü ‘Güller Pazartesi’ (Rosen Montag) geçidini iptal ederek ‘Barış Yürüyüşü’ düzenledi. Komite Başkanı Christoph Kuckelkorn, “Köln, karnavalı kutlamaktan daha fazlasını yapabilir. Her şeyden önce dayanışma ve topluluktan beslenir. Özgürlük ve eşitlik gibi değerler en büyük varlığımızdır” dedi.