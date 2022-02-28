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4.5 km’lik ‘Barış Yürüyüşü’

#Almanya'da 4.5 Km’Lik ‘Barış Yürüyüşü’#Rusya-Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER

Almanya’nın Köln kentindeki karnaval, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle savaş karşıtı gösteri ve yürüyüşlerle renklendi. Rusya’nın saldırısı, 4.5 kilometrelik dev insan zinciri kortejiyle protesto edildi.

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Köln Karnavalı Komitesi, karnavalın son günü ‘Güller Pazartesi’ (Rosen Montag) geçidini iptal ederek ‘Barış Yürüyüşü’ düzenledi. Komite Başkanı Christoph Kuckelkorn, “Köln, karnavalı kutlamaktan daha fazlasını yapabilir. Her şeyden önce dayanışma ve topluluktan beslenir. Özgürlük ve eşitlik gibi değerler en büyük varlığımızdır” dedi.

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Bazı kaynaklara göre 4.5 km’lik yürüyüşe 300 bin, bazı kaynaklara göre ise yaklaşık 500 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, “Almanya savaşı durdur”, “Ben Rusum ama savaş istemiyorum”, “Ukrayna’ya özgürlük”, “Katil Putin evine dön” yazılı pankartlar taşıdı.

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Saat 10.00 da Köln’ün Glodwiegplatz semtinde başlayan yürüyüş, Mohren Caddesi’nde sona erdi. Yürüyüşte on binlerce polis hem karadan hem havadan korteji emniyete aldı.

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Karnavalda kortej araçlarının üzerine konulan siyasilerin maket figürleri büyük ilgi çekti. Bu yıl koronavirüs aşısının mucitleri Türkiye kökenli Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’nin maketleri de kortej araçlarının üzerinde yer aldı.

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Türk doktorlar ‘dünyayı kurtaran ikili’ olarak sunuldu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra hazırlanan maket Ukrayna renklerine boyandı. Türk bilim insanı hem dünyayı hem Ukrayna'yı kurtarıyor mesajı verildi.

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Kortejde aşı karşıtlarının maketi de unutulmadı. Elinde tabanca tutarak lanse edilen aşı karşıtlarının maketinde, silahı ateşlediklerinde merminin kendilerini hedef aldığı mesajı verildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ise balığa benzetilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i oltayla yakalamaya çalışır halde maketleştirilmiş. ABD Başkanı Joe Biden, Irak’ın tırmıkla topladığı hasadını kürekle toparlayan olarak maketleştirilerek siyasi gönderme yapılmış.

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#Almanya'da 4.5 Km’Lik ‘Barış Yürüyüşü’#Rusya-Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER