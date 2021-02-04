38 yaşında koronavirüse yenildi! Doktor Mehmet Ertane gözyaşlarıyla uğurlandı: Yürek yakan ağıt
Adana'da Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Ertane, 38 yaşında koronavirüse yenildi. Mehmet Ertane'nin görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden mesai arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende, Dr. Ertane’nin mesai arkadaşlarının çok üzgün olduğu görüldü. Dr. Ertane’nin cenazesi tören alanına getirildiği sırada annesi Mihriban ve babası Mehmet Ertane gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan çift, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Dr. Ertane’nin mesai arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı anne Mihriban Ertane’nin, “Yandım Allah’ım. Oğlum sıra sende değil, bizdeydi” diye ağıt yakması yürek burktu.