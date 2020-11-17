Yeni aşka yelken açtı: Aralarında 18 yaş fark var

Kısa bir süre önce tartışmalı aşkıyla yollarını ayıran TV ünlüsü, ünlü çiftin küçük kızıyla çıkan aşk söylentilerini doğruladı.
Backgrid USA, Mega News Ageny
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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
İki yıl aşkın bir süre ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin 22 yaşındaki kızı Sofia Richie ile aşk yaşayan Scott Disick şimdi de Hollywood'un tanınmış çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın küçük kızıyla yeni bir romantik ilişkiye başladı.
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SÖYLENTİLER DURMUYORDU
Disick ile 19 yaşındaki Amelia Gray Hamlin'in birlikte olduğuna ilişkin söylentiler bir süredir konuşuluyordu. Fakat ne Hamlin ne de Disick bunlara yanıt verdi.
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BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
Scott Disick ile Amelia Hamlin, geçtiğimiz hafta sonu Santa Barbara'da plajda görüntülendi.
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SÖYLENTİLER DOĞRULANDI
Elini genç sevgilisinin omuzuna atan Disick, bu hareketiyle de aşk söylentilerini doğruladı.
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ÖNCE KARDAHSHIAN SONRA DA RICHIE
Scott Disick, adını Kourtney Kardashian ile yaşadığı ilişki ve onun ailesiyle kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla duyurdu. Kardashian ile ilişkisinden üç çocuk sahibi olan Disick, daha sonra ondan ayrılıp Sofia Richie ile yeni bir aşka yelken açtı. Her ne kadar Richie'nin babası bu ilişkiye sıcak bakmasa da ikili birkaç ay öncesine kadar birlikteliklerini sürdürdü.
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AİLENİN TEPKİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Scott Disick, kısa bir süredir de Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın küçük kızı Amelia Hamlin ile birlikte. İkilinin arasındaki 18 yaş farkına Hamlin ve Rinna'nın nasıl bir yaklaşım gösterdiği henüz bilinmiyor.
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RICHIE İLE AYNI SOSYAL ÇEVREDE
Amelia Hamlin ile Sofia Richie, gösteri dünyasında aynı çevrelerde sık sık birlikte görüntüleniyordu. Fakat iki genç kadın birbiriyle arkadaş değil.