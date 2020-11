Yeni aşka yelken açtı: Aralarında 18 yaş fark var

ÖNCE KARDAHSHIAN SONRA DA RICHIE Scott Disick, adını Kourtney Kardashian ile yaşadığı ilişki ve onun ailesiyle kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla duyurdu. Kardashian ile ilişkisinden üç çocuk sahibi olan Disick, daha sonra ondan ayrılıp Sofia Richie ile yeni bir aşka yelken açtı. Her ne kadar Richie'nin babası bu ilişkiye sıcak bakmasa da ikili birkaç ay öncesine kadar birlikteliklerini sürdürdü.