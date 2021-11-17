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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 07:42 | 

3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarih açıklandı: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge düzenlemesi son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman, kimlere verilecek?

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3600 ek gösterge kapsamına giren kamu çalışanları atılacak adımları bekliyor. Dört meslek grubuna verilecek olan 3600 ek gösterge çalışması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek gösterge meselesinin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." demişti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarihi açıkladı. Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, çalışmayı ocak ayında meclise getireceklerini bildirdi.

33600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

4EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR

EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.
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