3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarih açıklandı: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman, kimlere verilecek?
3600 ek gösterge düzenlemesi son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman, kimlere verilecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
3600 ek gösterge kapsamına giren kamu çalışanları atılacak adımları bekliyor. Dört meslek grubuna verilecek olan 3600 ek gösterge çalışması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek gösterge meselesinin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." demişti.
2
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarihi açıkladı. Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, çalışmayı ocak ayında meclise getireceklerini bildirdi.
3
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.