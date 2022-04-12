3600 ek göstergede son gelişmeler: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

KİMLER YARARLANACAK?

Peki, kimler yararlanacak? Bu konu henüz net değil, ancak şu kadarını söyleyeyim; 3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.



Akıllara şöyle bir soru gelebilir ki, okuyuculardan da bu yönde sorular alıyorum, ‘düzenleme yapmak bu kadar zor mu, neden süreç uzuyor?’. İşin aslı bu kadar zor, çünkü statüler farklı. Ek göstergeyi 3600’e çıkarttığınız zaman kimi kesimler bundan olumlu etkilenirken kimi kesimler de olumsuz etkilenecek; avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi. Nasıl mı? Eğer siz göstergesi 3600 olan bir şube ya da il müdürünün yanında çalışan memurun da göstergesini 3600’e çıkartırsanız burada haksızlık ortaya çıkar. Bir düzenleme yapılacaksa, tüm bu göstergeler ve statüler arasında denge oluşturulması gerekiyor. Hal böyle olunca da belki sadece 3600 ek gösterge ile sınırlı olmaz başka ek göstergeler de gündeme gelebilir.