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3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Temmuzda 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

#3600 Ek Gösterge#Emin Akbaşoğlu#Polis

3600 ek göstergede bugünkü son durum 2 Nisan tarihi itibarıyla vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bir süredir üzerinde çalışılan ve 2022 yılında çıkması beklenen 3600 ek göstergede sona yaklaşıldı. Yol haritası ve genel çerçeveleri belirleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge kapsamında Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri ile bir araya gelerek toplantı düzenledi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise temmuz ayını işaret gösterdi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar.

1/43600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Temmuzda 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak

3600 ek gösterge çıkacak mı ve ne zaman çıkacak? soruları 2022 yılının ilk ayları devam ederken öne çıkan konular arasında yer aldı. Milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" dedi. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise temmuza kadar 3600 ek göstergeyi çıkaracaklarını belirtti.

2/43600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı "Kahraman Türk polisine 3600 ek göstergeyi çıkartmak da inşallah bize nasip olacak" açıklamasının hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

"Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Asgari ücretle ilgili olarak yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir maaş artışı söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. 3600 ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi. İnşallah 3600 ek göstergeyi temmuza kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum."

3/43600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:

Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

4/43600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Temmuzda 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak

Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

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#3600 Ek Gösterge#Emin Akbaşoğlu#Polis