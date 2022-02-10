3600 ek göstergede son durum: Öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldıİsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı#İsveç
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyorNFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?#NFT
Trabzonsporda ilk maçına damga vurdu Kupada 8 dakikada...Trabzonspor'da ilk maçına damga vurdu! Kupada 8 dakikada...#Trabzonspor
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldiHalil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi!#Halil Falyalı
Almanyada Türk kıza ırkçı saldırı Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattıAlmanya'da Türk kıza ırkçı saldırı! Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattı#Almanya
Kovid-19da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeydeKovid-19'da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeyde!#Koronavirüs
19 yaşındaki kadının şüpheli ölümü... Misafirliğe gitti, cenazesi çıktı19 yaşındaki kadının şüpheli ölümü... Misafirliğe gitti, cenazesi çıktı#Kadın
Başı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktıBaşı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı#Boris Johnson
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Moladan şok sözler: 50 bin TL istediTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'dan şok sözler: 50 bin TL istedi#Ankara
EGM duyurdu: Afrinde canlı bomba saldırısı önlendiEGM duyurdu: Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi#Emniyet Genel Müdürlüğü
TCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğludan TLye geçişte destek mesajıTCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğlu'dan TL'ye geçişte destek mesajı#Şahap Kavcıoğlu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu Onlarcası teslim edildi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Onlarcası teslim edildi#İsmail Demir
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Ünlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalıÜnlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalı!#Joseph Baena
Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktıAslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı#Tom Cruise
HABERLEREkonomi Haberleri

3600 ek göstergede son durum: Öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

#3600 Ek Gösterge#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Tbmm

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, sorusu Öğretmenlik Meslek Yasası'nın Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Uzun süredir üzerinde çalışılan düzenleme ile öğretmenlere uygulanacak ek gösterge, 3600’e çıkarılacak. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede en önemli nokta da polisler, hemşireler ve öğretmenler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. Memur ve emeklilerinin 2022-2023 mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmede gündeme gelerek toplu sözleşmenin maddesi haline gelen 3600 ek gösterge Meclis'te yer alacak. İşte, 3600 ek göstergede son durum bilgisi.

1/43600 ek göstergede son durum: Öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak

3600 ek göstergede son dakika gelişmeler memurlar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 3600 ek göstergeden yararlanacak mıyım? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? soruları son günlerde öne çıkarken, yapılan çalışmalar neticesinde sendikalarla ortaklaşa görüşülecek ve 2022’nin ilk yarısında 3600 ek gösterge Meclis gündemine gelecek. Öte yandan Birinci derecedeki öğretmenlere uygulanacak ek gösterge, 15 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere 3600’e çıkarıldı.

2/4ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarıldı. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 oldu. Dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 ek gösterge verildi. Bu göstergeler 15 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak. Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirebilecek.

3/43600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

4/4BAKAN BİLGİNDEN SON DURUM AÇIKLAMASI

BAKAN BİLGİN'DEN SON DURUM AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk yayınında 3600 ek gösterge için önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin şu ifadeleri kullandı;

"3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti.

Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.

Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."

Haberle ilgili daha fazlası:
#3600 Ek Gösterge#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Tbmm