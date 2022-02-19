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3600 ek göstergede son durum: 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak, ikinci toplantı ne zaman yapılacak?

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3600 ek göstergede son durum gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in açıklamaları sonrası gündeme geldi. Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları devam ederken ilk toplantı yapıldı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapmaya kararlıyız" dedi. Yapılacak düzenlemede polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde çalışma gerçekleşecek. Peki, 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak, ikinci toplantı ne zaman? İşte, 3600 ek gösterge ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/63600 ek göstergede son durum: 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak, ikinci toplantı ne zaman yapılacak

3600 ek göstergede son bilgiler ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamu çalışanları başta olmak üzere milyonların yakından takip ettiği 3600 ek göstergede yeni gelişme yaşandı. Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için ilk toplantı yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600’de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum” dedi.

2/63600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Bakanlıkta yapılan toplantıya Memur Sen yöneticileri ve bürokratlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, 3600 meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, ‘reform’ adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları; ücret de dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu içinden farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir; eşitsizlikler meydana gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz.”

3/63600 ek göstergede son durum: 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak, ikinci toplantı ne zaman yapılacak

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ile taleplerini adil ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapacaklarını vurgulayan Bakan Bilgin, “Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleleri ele alınacak, talepler dile getirilecek ve komisyon toplantılar neticesinde kararını verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim” diye konuştu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

4/63600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

5/6İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN

İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yapılan ilk komisyon toplantısı sona erdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basına kapalı yapılan komisyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini ve özellikle teknik konular üzerinde durduklarını belirten Yalçın, ikinci komisyon toplantısını ise 16 Mart saat 10.30'da yapacaklarını söyledi.

6/63600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Edinilen bilgiye göre, önce polis ve öğretmenler üzerinden tartışılmaya başlayan 3600 gösterge çalışmasına ilişkin genel çerçeve belirlendi. Yapılan toplantılarda, çalışmanın polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde, çerçeve bir yasaya oturtulacağı belirlendi. Çalışma Bakanlığı’nda yürütülecek olan toplantılar, mayıs ayına kadar sürecek ve çerçeve yasa aynı dönemde TBMM’ye sevk edilecek. Çalışmanın ana çatısını, çalışanlar arasında ücret ve kıdem dengesinini bozulmaması oluşturduğu belirtildi.

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