3600 ek göstergede son durum: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR? Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilecek.