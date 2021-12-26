3600 ek göstergede son durum: 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?
3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri, kamu görevlilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni yıla kısa süre kala 3600 ek gösterge çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hız kazanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge uygulamasını önümüzdeki yıl içinde hayata geçiyoruz." dedi. 2022 yılının sonuna kadar çözüme kavuşturulması beklenen 3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve emeklilerin maaşlarında artış olacak. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
3600 ek gösterge nedir, sorusu başta kamu görevlileri olmak üzere milyonlar tarafından takip ediliyor. İkramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması beklenen 3600 ek göstergenin 2022 sonunda yasalaşması bekleniyor. Bu da maaşlarda aylık 90 lira ile 120 lira arasında bir artış anlamına gelirken, Bakan Bilgin konunun Meclis'e geleceğini geçtiğimiz günlerde duyurdu. 2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişleyecek.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Memurlarımıza sözünü verdiğimiz, 3600 ek gösterge uygulamasını önümüzdeki yıl içinde hayata geçiyoruz." dedi.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge talebi yıllardır devam ediyor. Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
3600 ek göstergenin çalışmaları tamamlandığı zaman Meclis’e sunulacak. Konu Meclis’ten de geçerse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gidecek. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmış olacak.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge talebi yıllardır devam ediyor. Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
3600 ek göstergenin çalışmaları tamamlandığı zaman Meclis’e sunulacak. Konu Meclis’ten de geçerse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gidecek. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmış olacak.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.
3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI ARTIRACAK
Hürriyet Gazetesi’nden Noyan Doğan’ın konu ile ilgili yazısı şu şekilde: Geçmişte yapılan düzenleme ile öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler emekli olamıyor ve yüksek emekli maaşı, emekli ikramiyesi alamıyor. Yapılacak yeni düzenleme ile 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600’e çıkartılacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Bu da maaşlarda aylık 90 lira ile 120 lira arasında bir artış anlamına geliyor. Örneğin, 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 110 lira artacak.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Tüm memurlar ve emeklileri bu haktan yararlanacak mı? sorusuna Noyan Doğan'ın yanıtı şu şekilde:
Hayır; 3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanların kapsayacak. Belirteyim, kapsamın genişletilmesi de gündemde, ancak tüm memur ve emeklilerini kapsar mı diye soracak olursanız, açıkçası pek sanmıyorum.
Hayır; 3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanların kapsayacak. Belirteyim, kapsamın genişletilmesi de gündemde, ancak tüm memur ve emeklilerini kapsar mı diye soracak olursanız, açıkçası pek sanmıyorum.