3600 ek göstergede son durum! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama
3600 ek gösterge son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden gündeme gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı." dedi. Milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 3600 ek gösterge ile memurların emekli ve maaş ikramiyelerinde yüzde 20-25 artış beklenirken, gözler düzenlemeyle ilgili atılacak adımlara çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimler yararlanacak? İşte, 3600 ek göstergede son durum bilgileri.
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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından 3600 ek gösterge düzenlemesi için düğmeye basıldı. Hürriyet’ten Nuray Babacan haberinde ek gösterge hakkındaki çalışmaların kabineye sunulacağını duyurulmuştu. Son dakika açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, " Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de konuşan Bakan Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.
Bilgin, açıklamasında, "Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümette, bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler dikkate alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı gruplar konusunda, ilgili bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi.
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3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kamu çalışanlarının büyük bölümünün beklediği 3600 ek göstergenin de bu kapsamda ele alınabileceği belirtiliyor. Çalışmalar önce kabineye sunulacak, bütçe planlarına uygun olması durumunda hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek gösterge meselesinin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." açıklamasında bulunmuştu.
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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
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3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.