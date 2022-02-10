3600 ek göstergede son durum 10 Şubat 2022: Öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

3600 ek göstergede son dakika gelişmeler memurlar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 3600 ek göstergeden yararlanacak mıyım? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? soruları son günlerde öne çıkarken, yapılan çalışmalar neticesinde sendikalarla ortaklaşa görüşülecek ve 2022’nin ilk yarısında 3600 ek gösterge Meclis gündemine gelecek. Öte yandan Birinci derecedeki öğretmenlere uygulanacak ek gösterge, 15 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere 3600’e çıkarıldı.
Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarıldı. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 oldu. Dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 ek gösterge verildi. Bu göstergeler 15 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak. Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirebilecek.
Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk yayınında 3600 ek gösterge için önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin şu ifadeleri kullandı;
"3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti.
Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.
Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.
Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."