3600 ek göstergede son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu!

3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi sorusu 2022 yılının nisan ayında yoğunlaşılan konulardan oldu. Milyonlarca kamu çalışanını tarafından beklenen 3600 ek gösterge ile 2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, çalışmayla genişleyecek. Memurların yaklaşık yüzde 80'nin göstergelerinin ise halen 3600’ün altında olduğu bilinirken meslek gruplarındaki kademeler değişecek. Konuyla ilgili son dakika açıklama yapan Bakan Bilgin 3600 ek göstergenin Mayıs ayında Meclis'e geleceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. Bakan Bilgin, kamudaki memur, işçi ve emeklilere Temmuz ayında enflasyon farkı vermek için düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Ayrıca Bilgin, 3600 ek göstergenin Mayıs ayında Meclis'e getirilebileceğini de belirtti. Bakan Bilgin şunları söyledi;
3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Sözleşmeli personel statüsü var. Bir şekilde isteğe bağlı olarak düzenlemek istiyoruz. Türkiye modernleşmesini başka bir anlamda gerçekleştirmek üzeredir. Başkanlık sistemi çok önemli bir siyasal projedir. Bunun gerçekleşmesi çok önemlidir. Anayasa'nın değişmesi gerekmektedir. Çalışanların hukukunu daha iyi koruyan kapsamlı bir değişime ihtiyaç var.
Öte yandan Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı "Kahraman Türk polisine 3600 ek göstergeyi çıkartmak da inşallah bize nasip olacak" açıklamasının hatırlatılması üzerine de şöyle konuşmuştu:
"Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Asgari ücretle ilgili olarak yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir maaş artışı söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. 3600 ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi. İnşallah 3600 ek göstergeyi temmuza kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum."
Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:
Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.
Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.
Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.