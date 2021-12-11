3600 ek göstergede son dakika: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge komisyonu toplanıyor!
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, "Teklif çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta komisyonu yollayacağız. Meclis’e göndereceğiz" dedi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği, sadece doktorları değil tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağı bildirilmişti. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? İşte, ek gösterge düzenlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler.
3600 ek göstergede son durum, vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Kamu çalışanlarının yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili Bakanlık çalışmalarına hız verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta komisyonu yollayacağız. Meclis’e göndereceğiz" dedi. Dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsayan 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyesi ve emekli maaşı da artacak.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği, sadece doktorları değil tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin son olarak, "Teklif çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta komisyonu yollayacağız. Meclis’e göndereceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği, sadece doktorları değil tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin son olarak, "Teklif çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta komisyonu yollayacağız. Meclis’e göndereceğiz" dedi.
3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?
Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emeklilerin dul ve yetimleri de imkândan yararlanacak ve geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği, sadece doktorları değil tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağını duyurdu. . 3600 ek gösterge ile ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" demişti.
3600 EK GÖSTERGEDE MAAŞINIZ ARTIR
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan 3600 ek gösterge ile ilgili köşesinde kendisine gelen soruya şöyle yanıt verdi;
Soru: Emekli öğretmenim. 2200 ek göstergeden emekli oldum. 3600 ek gösterge çıktığında ben de faydalanabiliyor muyum? Faydalanabiliyorsam etkisi ne olacak? Perihan T.
Soru: Emekli öğretmenim. 2200 ek göstergeden emekli oldum. 3600 ek gösterge çıktığında ben de faydalanabiliyor muyum? Faydalanabiliyorsam etkisi ne olacak? Perihan T.
Cevap: 3600 ek gösterge konusu gündemde ancak kesinleşmiş bir durum yok. Önümüzdeki yılın başında gündeme gelecek ve 3600 ek gösterge hakkı tanınacak.
Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır. Kesinleşen bir durum olmamasına karşın emekli maaşınızda 120-140 lira arasında bir artış yaratacaktır.
Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır. Kesinleşen bir durum olmamasına karşın emekli maaşınızda 120-140 lira arasında bir artış yaratacaktır.