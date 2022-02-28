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3600 EK GÖSTERGE: Son durum nedir, ek gösterge ne zaman çıkacak?

#3600 Ek Gösterge#3600 Ek Gösterge Son Durum

3600 ek göstergede son durum takip edilirken gözler atılacak adımlara çevrildi. Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesinde yapılan toplantılar sonrası önemli açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleleri ele alınacak, talepler dile getirilecek ve komisyon toplantılar neticesinde kararını verecek." dedi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte, 3600 ek göstergede son durum gelişmeleri.

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3600 ek gösterge toplantısı merak konusu oldu. Bakanlıkta yapılan toplantıya Memur Sen yöneticileri ve bürokratlar katıldı.

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Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, 3600 meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, ‘reform’ adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları; ücret de dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu içinden farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir; eşitsizlikler meydana gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz." İşte, 3600 ek göstergede son durum...

3/4NE ZAMAN ÇIKACAK

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ile taleplerini adil ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapacaklarını vurgulayan Bakan Bilgin, “Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleleri ele alınacak, talepler dile getirilecek ve komisyon toplantılar neticesinde kararını verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim” diye konuştu. 

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

4/43600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

 

 

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