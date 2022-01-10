3600 ek gösterge son durum: Ek gösterge ne zaman ve kimlere verilecek? Bakan Bilgin'den son açıklama

MAYIS AYINDA ÇALIŞMA BİTECEK

Edinilen bilgiye göre, önce polis ve öğretmenler üzerinden tartışılmaya başlayan 3600 gösterge çalışmasına ilişkin genel çerçeve belirlendi. Yapılan toplantılarda, çalışmanın polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde, çerçeve bir yasaya oturtulacağı belirlendi. Çalışma Bakanlığı’nda yürütülecek olan toplantılar, mayıs ayına kadar sürecek ve çerçeve yasa aynı dönemde TBMM’ye sevk edilecek. Çalışmanın ana çatısını, çalışanlar arasında ücret ve kıdem dengesinini bozulmaması oluşturduğu belirtildi. Parti kurmaylarının yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmesi şöyle:



