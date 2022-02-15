3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak... Kritik toplantının tarihi belli oldu...

Elbette de bu sürecin başka problemleri var ama çok şükür biz özellikle toplu sözleşmelerimizde, Asgari Ücret belirlenmesinde, memur ücretlerinin, emeklilerin ücretlerinin düzenlenmesinde bu konuda Türkiye imkanlarını sonuna kadar zorlamıştır. Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu dönemde, biz 6 aylık zammı yüzde 31 olarak verdik.