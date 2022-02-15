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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak... Kritik toplantının tarihi belli oldu...

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3600 ek göstergede yaşanan son gelişmeler merakla takip edilirken, konu hakkında kritik bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına yönelik toplantının yarın saat 10.30'da yapılacağını açıkladı.

1/53600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak... Kritik toplantının tarihi belli oldu...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 Ek Gösterge sürecinde yarın (16 Şubat) kritik bir gün. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına yönelik toplantının yarın saat 10.30'da yapılacağını duyuruldu.

2/53600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak... Kritik toplantının tarihi belli oldu...

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin pazar günü konu ile ilgili açıklama yapmıştı. 3600 ek göstergeyi haftanın içerisinde bir gün Memur-Sen ile müzakere edeceklerini açıklayan Bilgin, 3600’ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözetecek bir şekilde düzenleyeceklerini belirterek, “Bizim ağırlıklı olarak sosyal politika tedbirlerini, sosyal politika uygulamalarını yaygınlaştırmamız lazım.

3/53600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak... Kritik toplantının tarihi belli oldu...

Elbette de bu sürecin başka problemleri var ama çok şükür biz özellikle toplu sözleşmelerimizde, Asgari Ücret belirlenmesinde, memur ücretlerinin, emeklilerin ücretlerinin düzenlenmesinde bu konuda Türkiye imkanlarını sonuna kadar zorlamıştır. Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu dönemde, biz 6 aylık zammı yüzde 31 olarak verdik.

4/53600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak... Kritik toplantının tarihi belli oldu...

Önümüzdeki Temmuz’da da yeniden toplu sözleşme, enflasyon farkı ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız. Yaptığımız toplu sözleşmede çok önemli bir başka şeyi kayıt altına aldık. Önümüzdeki hafta da toplantısını yapacağız, 3600 meselesinin. Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz.

5/53600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak... Kritik toplantının tarihi belli oldu...

3600’ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz” diye konuşmuştu.

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