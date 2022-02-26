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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 26 Şubat: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

#3600 Ek Gösterge#Vedat Bilgin#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3600 ek göstergede son durum 26 Şubat tarihi ile gündeme gelmeye devam ediyor. 2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek gruplarının maaşlarını düzenleyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğunluğunu öğretmenler, hemşireler, polisler ve din çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinde, memurların yaklaşık yüzde 80'i 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihe odaklandı. Son olarak konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600’ü en adil bir şekilde düzenleyeceğiz." dedi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte, detaylar.

1/53600 EK GÖSTERGE SON DURUM 26 Şubat: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak

3600 ek göstergenin çıkacağı tarih, milyonlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri ile 3600 ek göstergede ilk toplantı gerçekleşti. Toplantıya yönelik açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu komisyonda meseleleri ele alınacak, talepler dile getirilecek ve komisyon toplantılar neticesinde kararını verecek." ifadelerini kullandı. 3600 ek göstergede ikinci toplantı 16 Mart saat 10.30'da yapılacak.

2/53600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600’de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum” dedi. Bakanlıkta yapılan toplantıya Memur Sen yöneticileri ve bürokratlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, 3600 meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, ‘reform’ adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları; ücret de dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu içinden farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir; eşitsizlikler meydana gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz.”  dedi.

3/53600 EK GÖSTERGE SON DURUM 26 Şubat: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ile taleplerini adil ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapacaklarını vurgulayan Bakan Bilgin, “Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleleri ele alınacak, talepler dile getirilecek ve komisyon toplantılar neticesinde kararını verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim” diye konuştu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

4/5İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN

İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basına kapalı yapılan komisyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk toplantıyı gerçekleştirdiklerini ve özellikle teknik konular üzerinde durduklarını belirten Yalçın, ikinci komisyon toplantısını ise 16 Mart saat 10.30'da yapacaklarını söyledi.

5/53600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:

Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

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#3600 Ek Gösterge#Vedat Bilgin#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı