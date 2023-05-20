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3600 ek gösterge son durum 2023 | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 1. derece memurlara 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin açıklamıştı...

Güncelleme Tarihi:

#3600 Ek Gösterge#3600 Ek Gösterge Son Durum#3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 18:46

3600 ek gösterge son durum 2023, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "3600 ek göstergeyi 1. dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir." ifadelerini kullanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma takvimi içerisinde yer alan 3600 ek gösterge için gözler atılacak adımlara çevrildi. TBMM'nin yeni dönemde açılmasıyla gündeme gelmesi beklenen 3600 ek göstergeden kimlerin yararlanacağı ve 3600 ek gösterge şartlarının şekillenmesi ön görülüyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge kanunu ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/53600 ek gösterge son durum 2023 | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek 1. derece memurlara 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak Bakan Bilgin açıklamıştı...

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı, gündemde yer almayı sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin düzenlemedeki yeniliği açıklayarak, 3600 ek göstergeden 1. derece memurların da yararlanacağını bildirmişti. Yapılacak düzenleme ile 3600 ek gösterge şartları ve 3600 ek göstergeden kimlerin yararlanacağı netlik kazanacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece adı verilmektedir. Buna göre İki yıllık üniversiteden mezunlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlarlar ve en çok 1. dereceye kadar yükselebilirler. Peki, 1. derece memurlara 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

2/53600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK, KİMLERE VERİLECEK DÜZENLEMEDE YENİ GELİŞME

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK, KİMLERE VERİLECEK? DÜZENLEMEDE YENİ GELİŞME

Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin "3600 ek göstergeyi 1. dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir, kanun teklifimiz hazır" ifadesini kullandı.

3/53600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

4/5BİRİNCİ DERECE MEMUR NEDİR

BİRİNCİ DERECE MEMUR NEDİR?

Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

5/53600 ek gösterge son durum 2023 | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek 1. derece memurlara 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak Bakan Bilgin açıklamıştı...

Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

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