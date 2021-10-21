3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler? Gündemde yer alan 3600 ek göstergede son durum bilgisi
3600 ek göstergede için memurlara ve memur emeklilerine ödenecek maaşlar hesaplanmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile yeniden gündeme gelen 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 3600 ek gösterge ile memurların emekli ve maaş ikramiyelerinde yüzde 20-25 artış bekleniyor. Gözler şimdi 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihte. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? İşte, 3600 ek göstergede son durum bilgileri.
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3600 ek gösterge nedir, sorusu 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından 3600 ek gösterge düzenlemesi için düğmeye basıldı. 3600 ek göstergenin öğretmenleri de kapsayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, " Aynı şekilde öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.
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3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki zat, 'Bu sözü ben verdim filan falan...' Sen neyin sözünü veriyorsun? Bu iş, bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz. Biz yaparız. Bizim en önemli özelliğimiz bu; kuru kuruya söz vermek değil, icraat.’ dedi.
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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
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3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.
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Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.