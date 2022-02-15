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3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum

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3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ‘Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis’e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat ayında bir açıklama yapılır’ demişti. Şubat ayının gelmesi ile beraber Bakan Bilgin tarafından yani bir açıklama yapıldı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

1/43600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafında yapıldı. Bakan Bilgin açıklamasında önümüzdeki haftaya işaret etti ve ‘Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak’ dedi. İşte detaylar….

2/43600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1992 yılında Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Eğitim-Bir-Sen’in Kızılcahamam’da bir otelde 30. yıl münasebetiyle düzenlenen “30. Yıl Vefa Buluşması” programına katıldı.

Bakan Bilgin, “Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600’ü de en adil bir şekilde çalışanlarını hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz” dedi.

3/43600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:

Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

4/43600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

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