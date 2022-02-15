3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafında yapıldı. Bakan Bilgin açıklamasında önümüzdeki haftaya işaret etti ve ‘Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak’ dedi. İşte detaylar….