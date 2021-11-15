3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte, o detaylar
3600 ek gösterge için yeni gelişmeler gündemde gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." sözlerinin ardından 3600 ek gösterge için beklenti artmaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusunun yanıtına odaklanan kamu çalışanları atılacak adımları bekliyor. Dört meslek grubuna verilecek olan 3600 ek gösterge çalışması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek gösterge meselesinin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." demişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise çalışma takviminde 3600 ek gösterge olduğu bildirildi. Peki, 3600 ek gösterge nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
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3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
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Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.