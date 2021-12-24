3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergede son durum
3600 ek gösterge için araştırmalar hız kazandı. Yeni yıla az bir zaman kala 3600 ek gösterge meselesinde son durumun ne olduğu merak ediliyor. 3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanların kapsayacak. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin çalışmaların ne zaman tamamlanacağı ile ilgili bilgi verdi.
3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI ARTIRACAK
Hürriyet Gazetesi’nden Noyan Doğan’ın konu ile ilgili yazısı şu şekilde: Geçmişte yapılan düzenleme ile öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler emekli olamıyor ve yüksek emekli maaşı, emekli ikramiyesi alamıyor. Yapılacak yeni düzenleme ile 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600’e çıkartılacak.
* Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Bu da maaşlarda aylık 90 lira ile 120 lira arasında bir artış anlamına geliyor. Örneğin, 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 110 lira artacak.
* Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Bu da maaşlarda aylık 90 lira ile 120 lira arasında bir artış anlamına geliyor. Örneğin, 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 110 lira artacak.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Tüm memurlar ve emeklileri bu haktan yararlanacak mı? sorusuna Noyan Doğan'ın yanıtı şu şekilde:
Hayır; 3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanların kapsayacak. Belirteyim, kapsamın genişletilmesi de gündemde, ancak tüm memur ve emeklilerini kapsar mı diye soracak olursanız, açıkçası pek sanmıyorum.
Hayır; 3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanların kapsayacak. Belirteyim, kapsamın genişletilmesi de gündemde, ancak tüm memur ve emeklilerini kapsar mı diye soracak olursanız, açıkçası pek sanmıyorum.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.