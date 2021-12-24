3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergede son durum

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI ARTIRACAK

Hürriyet Gazetesi’nden Noyan Doğan’ın konu ile ilgili yazısı şu şekilde: Geçmişte yapılan düzenleme ile öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler emekli olamıyor ve yüksek emekli maaşı, emekli ikramiyesi alamıyor. Yapılacak yeni düzenleme ile 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600’e çıkartılacak.



* Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.



3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Bu da maaşlarda aylık 90 lira ile 120 lira arasında bir artış anlamına geliyor. Örneğin, 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 110 lira artacak.