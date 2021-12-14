3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergede son durum
3600 ek gösterge gündemde yer almaya devam ediyor. 3600 ek gösterge ile ilgili daha önce yapılan açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili bakanlık bünyesindeki çalışmanın tamamlandığını söylemişti. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman çıkacak? İşte yapılan son açıklamalar
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili bu hafta komisyonun toplanacağını, sonra da Meclis’e iletileceğini duyurdu. Bakan Bilgin açıklamasında, ‘Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, '2022 yılında uygulamaya sokacağız' diye imzaladık.’ dedi.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce Meclis'e göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, '2022 yılında uygulamaya sokacağız' diye imzaladık. Meclis'e geldiği zamanda Meclis'in gereğini yapacağına inancımız tamdır" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği, sadece doktorları değil tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği, sadece doktorları değil tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağını duyurdu.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.