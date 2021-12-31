3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak? İşte 3600 ek göstergeden son gelişmeler
Yeni yılda 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde. En erken gelecek yılın ortalarına doğru gündeme alınması bekleniyor. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak?
Farklı branşlarda görev alan binlerce devlet memuru, 3600 ek gösterge konusunu büyük bir heyecanla takip ediyor. 3600 ek gösterge konusuna dair son açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Öte yandan diğer yetkililerden de açıklamalar geliyor. İşte, 3600 ek göstergeden son gelişmeler...
EK GÖSTERGE NE ZAMAN MECLİSE SUNULACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarihi açıkladı. Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.
Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak.
Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Tüm memurlar ve emeklileri bu haktan yararlanacak mı? sorusuna Noyan Doğan'ın yanıtı şu şekilde:
Hayır; 3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanların kapsayacak. Belirteyim, kapsamın genişletilmesi de gündemde, ancak tüm memur ve emeklilerini kapsar mı diye soracak olursanız, açıkçası pek sanmıyorum.
Hayır; 3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanların kapsayacak. Belirteyim, kapsamın genişletilmesi de gündemde, ancak tüm memur ve emeklilerini kapsar mı diye soracak olursanız, açıkçası pek sanmıyorum.