3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Son dakika 3600 ek gösterge haberleri!
3600 ek göstergede son durum milyonlarca vatandaş tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden gündeme gelen ek gösterge düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. Bakanlık çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirtti. Milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 3600 ek gösterge ile memurların emekli ve maaş ikramiyelerinde yüzde 20-25 artış beklenirken, gözler düzenlemeyle ilgili yapılacak görüşmelere çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge nedir ve kimler yararlanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusunun yanıtına odaklanan kamu çalışanları atılacak adımları bekliyor. Dört meslek grubuna verilecek olan 3600 ek gösterge çalışması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek gösterge meselesinin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." demişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise çalışma takviminde 3600 ek gösterge olduğu bildirildi.
2
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT, asgari ücret ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." demişti.
Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." açıklamasında bulunmuştu.
3
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
4
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.