3600 ek göstergede son durum - 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 2022 yılında gündeme gelen konular arasında 3600 ek gösterge de yer alıyor. Konunun görüldüğü ikinci toplantı geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Şimdi sıra üçüncü toplantıya geldi. 3600 ek göstergede üçüncü toplantı mayıs ayında yapılacak.
Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs’ta yapılacak. İkinci toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda ikinci toplantıyı bugün tamamladık. İlk toplantıda kamudaki personel sayıları üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden bir sunum yapılmıştı. İkinci toplantıda ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı ve bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında sadece 4 meslek grubu üzerinden ifade edilen 3600 ek gösterge yerine tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık. Onun için bugünkü toplantıda tüm çalışanların kendisinin içerisinde bulunacağı, kapsam içerisinde kendisini hissedeceği bir genel memnuniyeti baz alan adaletli bir düzenleme konusunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik“ dedi.
Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:
Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.
Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.
Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.