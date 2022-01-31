3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek göstergede son durum

3600 ek göstergenin kimlere verileceği merak ediliyor. 3600 ek gösterge ile polisler, hemşireler ve öğretmenler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. 2008 öncesi memuriyete başlayanların emekli aylıklarında 790 ile 840 TL arasında, emekli ikramiyelerinde ise 17 bin 500 TL ile 28 bin TL artış olacak. Son gelişmeler ışığında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge hakkı için çalışmalarda sona geldi.