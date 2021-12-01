3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması
3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '6. dönem toplu sözleşmede 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık.' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığı duyurdu .Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?
3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Ekonomiye dair önemli bilgiler veren Erdoğan, düzenlemenin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladı. Memur-Sen ile görüşme yapacağız.' açıklamasında bulunmuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "6. dönem toplu sözleşmede 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Yürürlüğe girmesiyle faydalanacak öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacak." dedi.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili bakanlık bünyesindeki çalışmanın tamamlandığını söyledi. Bakan Bİlgin, diğer bakanlıklarla ve Memur-Sen ile görüşüleceğini ifade etti.
Bilgin daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ‘Asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 Ek Gösterge olmak üzere Türkiye’nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz.’ açıklamasında bulundu.
Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi.- EYT ile ilgili son gelişmeler- Asgari ücret ne kadar olacak?-Altın fiyatlarında son durum
Bilgin daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ‘Asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 Ek Gösterge olmak üzere Türkiye’nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz.’ açıklamasında bulundu.
Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi.- EYT ile ilgili son gelişmeler- Asgari ücret ne kadar olacak?-Altın fiyatlarında son durum
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.