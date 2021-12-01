3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili bakanlık bünyesindeki çalışmanın tamamlandığını söyledi. Bakan Bİlgin, diğer bakanlıklarla ve Memur-Sen ile görüşüleceğini ifade etti.Bilgin daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ‘Asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 Ek Gösterge olmak üzere Türkiye’nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz.’ açıklamasında bulundu.Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi.