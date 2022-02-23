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3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

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3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge konusu gündemde yer alıyor. Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için ilk toplantı şubat ayı içerisinde yapıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart’ta yapılacağını duyurdu. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?

1/53600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek 3600 ek gösterge son dakika haberleri

3600 ek göstergenin kimlere verileceği ve ne zaman çıkacağı gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen 3600 ek gösterge için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘3600’de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum’ açıklamasını yaptı.

2/53600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için ilk toplantı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600’de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum” dedi. Bakanlıkta yapılan toplantıya Memur Sen yöneticileri ve bürokratlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, 3600 meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, ‘reform’ adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları; ücret de dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu içinden farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir; eşitsizlikler meydana gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz.”  

3/5 BU SENE İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

BU SENE İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ile taleplerini adil ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapacaklarını vurgulayan Bakan Bilgin, “Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleleri ele alınacak, talepler dile getirilecek ve komisyon toplantılar neticesinde kararını verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim” diye konuştu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

4/53600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:

Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

5/53600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

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